Kepsutlu güreşçilerin başarıları yüzleri güldürdü

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, sporcuları makamında ağırlayarak ödüllendirdi. Cankul, “7 yıl önce kurduğumuz güreş kulübümüz başarıları ile bizi gururlandırıyor. Yağlı güreşlerimiz ülkemizin köklü bir simgesidir. Kulübümüz bölgemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Belediye başkanı olarak ben ekibim sporun her dalına destek veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi ilçemiz Tarzan Mehmetler, Magrusların yetiştiği ilçe. Ben canı gönülden diyorum ki birçok güreşçimiz gittikleri her güreşte dereceye girerek ve madalyayla geri dönüyorlar’’ dedi.