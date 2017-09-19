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19 Eylül 2017 14:31

Kepsutlu güreşçilerin başarıları yüzleri güldürdü

Kepsut Belediyesi’nin kurduğu yağlı ihtisas güreş takımı er meydanlarında aldığı başarılı sonuçlar ile ilçe halkının yüzünü güldürüyor.

Kepsutlu güreşçilerin başarıları yüzleri güldürdü

19 Eylül 2017 14:31


Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, sporcuları makamında ağırlayarak ödüllendirdi. Cankul, “7 yıl önce kurduğumuz güreş kulübümüz başarıları ile bizi gururlandırıyor. Yağlı güreşlerimiz ülkemizin köklü bir simgesidir. Kulübümüz bölgemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Belediye başkanı olarak ben ekibim sporun her dalına destek veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi ilçemiz Tarzan Mehmetler, Magrusların yetiştiği ilçe. Ben canı gönülden diyorum ki birçok güreşçimiz gittikleri her güreşte dereceye girerek ve madalyayla geri dönüyorlar’’ dedi.




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