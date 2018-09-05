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05 Eylül 2018 20:34

Kepsut’ta aşırı yağıştan cami minaresi devrildi

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı asırlık çınar ağaç dallarının kırılmasına ve bir caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu.

Kepsut’ta aşırı yağıştan cami minaresi devrildi

05 Eylül 2018 20:34


Kepsut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış rüzgarın da etkisiyle merkezde bulunan Çınarlı Camii’nin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Asırlık çınar ağaçlarının dalları kırılarak devrilirken elektrik hatlarında da arızaya neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle belediyede acil kriz masası oluşturularak tüm belediye çalışanları doğabilecek olumsuzluklara karşın seferber edildi. İlçenin kurtuluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler ve konser iptal edildi. Yıkılan minarenin enkazı anında kaldırılırken, olayda yaralanan olmadı.




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