Kepsut'ta doğalgaz meşalesi yakıldı

Kepsut'ta doğalgaz meşalesi törenle yakıldı.

Kepsut, temiz, çevreci ve ekonomik yatırım doğal gaz ile buluştu. 8 aydır Aksa tarafından çalışmaları devam eden ve ilçeye kazandırılan doğalgaz, meşale yakılarak kutlandı. Doğalgazın ilçeye getirilmesi sebebi ile gerçekleştirilen temsili törende bir konuşma yapan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, ''29 Nisan 2018 tarihinde başladığımız ilçemizi doğalgaza kavuşturma projemiz nihayete ermiş bulunmakta. İlçemize doğalgaz geldi. İnşallah bir hafta içinde hanelerde kullanılmaya başlanacak. İlçemize kazandırmak istediğimiz mega projelerden biri olan doğalgazın ilçemize gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Resmi açılışını da bütün hemşehrilerimiz ile birlikte yapacağız. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.