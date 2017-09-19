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19 Eylül 2017 14:17

Kepsut’ta Gaziler Günü kutlandı

Kepsut’ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Kepsut’ta Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül 2017 14:17


Törenlere Kaymakam Murat Atıcı, Belediye Başkanı İsmail Cankul, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve protokol katıldı. Atatürk anıtına çelenk koyma töreninden sonra günün anlam ve önemine dair şiir ve kompozisyonlar okundu. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, “Bu milletin evlatları canı pahasına koruduğu vatan topraklarında şehitliği ve gaziliği bir gurur vesilesi yapmıştır. Tarihimizde dün olduğu gibi bugün de can veren kan veren yiğitler vardır. Bugün bu topraklarda rahatça yaşayabiliyorsak bunun birinci sebebi bu uğurda mücadele eden güvenlik güçlerimizdir. Bu mücadele sırasında kanlarını ve canlarını hiçe sayan şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak, onları hatırlamak ve onların değerlerine sahip çıkmak hepimizin görevidir, sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Eylül Gaziler gününü kutlarken bu anlamlı günde tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimizi de minnet, sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadesini kullandı.


Başkan İsmail Cankul, gaziler onuruna yemek verdi.




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