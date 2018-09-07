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07 Eylül 2018 13:04

Kepsut’ta hasar tespit çalışmaları başladı

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Lokman Gültekin, aşırı yağış ve doludan zarar gören Kepsut ilçesindeki tarım arazilerinde inceleme yaparak, hasar tespit çalışmalarını yerinde izledi.

Kepsut’ta hasar tespit çalışmaları başladı

07 Eylül 2018 13:04


Balıkesir’in Kepsut ilçesinde önceki gün etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı sonucu tarım arazileri zarar gördü. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı sonucu hasar gören bölgelerde Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Lokman Gültekin, aşırı yağış ve doludan zarar gören tarım arazilerinde inceleme yaparak, hasar tespit çalışmalarını yerinde izledi. Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten İl Müdürü Gültekin, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek tarım sigortalarının önemine dikkat çekti.




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