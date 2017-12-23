Kepsut’ta kar yağışı etkisini arttırıyor

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak yağmurun ardından Cuma akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Gündüz saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde ilçe merkezine yakın kesimlerde de etkisini göstermeye başladı. Yağan kardan nedeniyle kırsal mahallelerde kartpostalları aratmayacak görüntüler ortaya çıktı. İlçede yaşayan vatandaşlar kar yağışından dolayı yaz aylarında su sıkıntısı çekilmeyecekleri için memnuniyet duyduklarını ifade ederek geçmiş yılların aksine bu yıl kuraklık olmayacağı için kar yağışına sevindiklerini belirttiler.