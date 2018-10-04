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Kepsut'ta trafik kazası 2 yaralı

Balıkesir-Kepsut karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza Kepsut - Balıkesir yolu Orman İşletme Şefliği önünde meydana geldi. Hasan Çetin idaresindeki 10 HZ 487 plakalı traktör ile Fatih Savaş yönetimindeki 10 R 8024 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Fatih Savaş ağır yaralı olarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Hasan Çetin ise olay yerine gelen 112 ekiplerince Kepsut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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