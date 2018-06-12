Kepsut’ta traktör kazası: 1 ölü

Kepsut’a bağlı kırsal Bağtepe köyünde meydana gelen traktör kazasında, traktörün ters dönmesi sonucu sürücü Mehmet Cımbız (56) hayatını kaybetti. Kepsut Belediyesinden emekli olduktan sonra köyünde çiftçilik yapmaya başlayan Mehmet Cımbız, köy civarında bulunan buğday tarlasında çalışırken traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak feci şekilde can verdi. Mahalle sakinlerinin jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler, Mehmet Cımbız’ın öldüğünü tespit ettiler. Jandarmanın kaza ile ilgili tahkikatının devam ettiği öğrenildi.