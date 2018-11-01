Kepsut'ta Yağcıbedir halısı kursu

Kepsut'ta açılan yağcıbedir halı dokuma kursunu bitiren kursiyerler sergi açtı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur'un açtığı yağcıbedir halı kurslarını tamamlayan kursiyerler sergi açtı. Açılan sergide kursiyerlerce el emeği göz nuru dokunan halılar sergilendi.

Yağcıbedir halı kursu sergi açılışında konuşan Kaymakam Murat Atıcı "El emeği göz nuru ile dokunan bu halılar aynı zamanda ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. Sizleri bu güzel eserleri bizlere kazandırdığınız için teşekkür ediyorum'' dedi.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ise yaptığı konuşmada "İlçemizin kültür ve geleneklerini gelecek nesillere aktarmak için sadece bizim emek vermemiz önemli değil siz değerli kursiyer ve vatandaşlarımızın da buna sahip çıkması gerekiyor. Hep birlikte el ele verdiğimizde neler yapabileceğimizin en güzel örneklerinden birisini burada görüyoruz. Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılabilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. İlçe Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur işbirliği ile devam eden kurslara katkılarımız sürecektir. Emeği geçen başta kursiyerler olmak üzere Halk Eğitim Merkezi personeline teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Kepsut Ali Osman Sali parkında gerçekleştirilen sergi vatandaşlarca büyük ilgi ile gezildi.

Sergiye Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, idare amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.