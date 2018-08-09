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09 Ağustos 2018 20:06

Kepsut’ta yağlı güreşler nefes kesti

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde düzenlenen yağlı güreşler nefes kesti.

Kepsut’ta yağlı güreşler nefes kesti

09 Ağustos 2018 20:06


Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bu yıl 9’ncusu düzenlenen yağlı güreşler başladı. Etkinlik 44’ü başpehlivan, 500’ye yakın güreşçinin katılımıyla start aldı. Tarzan Mehmet Er Meydanı’nda gerçekleşen müsabakalar için kispetini giyen güreşçiler, çayıra çıktı. Meydana gelen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ile güreş ağası Mustafa Tan, vatandaşlarla güreşçileri selamladı ve ardından her boydan güreşçiler birbirleriyle mücadele etti. Rekor katılımın sağlandığı güreşlerde Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, güreş heyecanını halka birlikte yaşadı.


Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul her yıl büyüyerek devam eden güreşlerin artan bir ivme ve heyecanla sürdüğünü söyledi.


Güreşler hakkında değerlendirmede bulunan Cankul, "Tarzan Mehmet Yağlı Pehlivan Güreşlerini bugün 9.kez gerçekleştiriyoruz. Gerçekten muhteşem bir seyircimiz var. Zaten yıllardır Kepsut’tan Başpehlivanlar çıktı. Tarzan Mehmet’ler, İbrahim Gümüş’ler hep bu topraklardan çıktı. Bizim kendi yağlı güreş kulübümüzde de bir çok güreşçimizi yetiştiriyoruz" dedi.


Tarzan Mehmet Er Meydanında küçük büyük pehlivanlık yolunda ter dökenler izleyenleri heyecanlandırdı. Müsabakalarda final yapan iki güreşçi Serhat Balcı ve Hüseyin Gümüşalan arasında kıran kırana geçen mücadeleyi Hüseyin Gümüşkaya kazanarak altın kemerin sahibi oldu.




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