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13 Haziran 2018 15:58

Kereste fabrikasında büyük yangın

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde Aşağı Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı.

Kereste fabrikasında büyük yangın

13 Haziran 2018 15:58


Dursunbey ilçe merkezinde bulunan Aşağı Sanayi Bölgesi’nde bulunan Ali Korkmaz’a ait kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirirken, alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek, tomrukları ve iş yerinin tamamını sardı. Olay yerinde gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi ve Orman İşletme arazözleri yangına müdahale ederken, yangın sırasında büyük panik yaşandı. Yangında iş yeri içinde bulunan bazı araçlarında yandığı görülürken, yangına müdahale devam ediyor.




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