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21 Ağustos 2018 12:35

Kesileceğini anlayan kızgın inek iğneyle sakinleştirildi

Balıkesir’in Gündoğan Mahallesinde kesileceğini anlayan inek kızınca kimseyi yanına yaklaştırmadı.

Kesileceğini anlayan kızgın inek iğneyle sakinleştirildi

21 Ağustos 2018 12:35

Tüm çabaları sonuçsuz kalan kurban sahipleri çözümü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Denetim Şubesi ekiplerini aramakla buldu.


Balıkesir’in Altıeylül İlçesi Gündoğan Mahallesinde yaşanan olayda kesileceğini anlayan kızgın inek yanına kimseyi yanaştırmadı. Kurban sahibi aileler bayram namazı sonrası tüm hazırlıklarını tamamlayarak ineği kesmek istedi. Kurbanlık inek tüm çabalara rağmen kızgınlığı geçmeyince aileler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Denetim Şubesi aradı. Olay yerine Ömer Sevengil, Kadir Dalgıç ve veteriner hekimden oluşan kurtarma timi ineği uyuşturucu iğneyle uyutarak sakinleştirdi. Aynı mahallede yaşanan başka bir olayda ise kapalı alanda kaçan dana kurtarma timlerince yine uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.




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