Kuzey Ege'yi etkisi altına alan şiddetli poyraz ya da güncel ismi ile 'Kestane Karası' rüzgarı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle bölgede bazı ilçelerde ağaçların dallarının kırıldığı, bazı evlerin de çatılarının zarar gördüğü öğrenildi.

Kuzey Ege'nin en önemli ilçelerinden Ayvalık'ta şiddetli rüzgar bazı küçük balıkçı teknelerine zarar verirken, şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgaların sahili esareti altına aldığı gözlendi. Ayvalık'ın özellikle yazlık sitelerinin bulunduğu Sahilkent Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle cadde ve sokaktaki çöp konteynırlarının devrildiği ve bazı elektrik direklerinin de yan yatması dikkatlerden kaçmadı.

Şiddetli rüzgarın yanı sıra mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı da bölgede yaşayanların hayatını olumsuz yönde etkiledi.