KEV'den eğitime destek

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1985 Yılında eğitime destek vermek isteyen hayırseverler tarafından kurulan Bandırma Kültür Eğitim Vakfı eğitime destek olmaya devam ediyor.

Bandırma Kaymakamlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde 65 öğrenciye burs olanağı sağlandı. Protokol imza törenine Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Kültür Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Demiralay, Vakıf yönetim kurulu üyesi Tolga Tetik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan katıldılar.

Kültür Eğitim Vakfı ile eğitim konularında güzel projeler yaptıklarını belirten Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar “ KEV eğitime öncelik veren ve başarılı projelere imza atan bir vakfımız. Geçen sene 50 Lise öğrencisine verdikleri 100 Liralık burs projelerini gerçekleştirdiler. Bu sene lise öğrencilerinin yanına üniversite öğrencilerini ilave ettiler. Kendilerine eğitime verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederim“ dedi.

Geçen sene 50 olan burs verilen öğrenci sayısını bu sene 65 öğrenciye çıkardıklarını ifade eden Kültür Eğitim Vakıf Başkanı Yavuz Demiralay “ Bu seneki projemizde öncelik ihtiyaç sahiplerinde olacak. Bu çerçevede okul müdürlerimizin belirlediği başarılı ve ihtiyacı olan Lisede okuyan 44 öğrencimize 120 TL, üniversite ve lisans öğrencilerinden 21 kişiye de 750 TL burs veriyoruz. Burs projemizin toplam tutarı ise 321 Bin 804 lira'dır. Bandırma Kültür Eğitim Vakfı gelirini Bandırma Bahçeşehir Kolejinden karşılıyor. 2009 yılında 45 Bin lirayla başlayan sözleşmemiz her sene TÜFE oranında arttı. Önümüzdeki yıl yenilemeyi hedeflediğimiz ve oldukça da yol aldığımız sözleşme ile vakıf gelirimiz 100 Bin TL olacak. Bu geliri doğru bir şekilde değerlendirerek her zaman olduğu gibi eğitime harcayacağız. Projelerimiz konusunda vakfımızın yanında yer alan Bandırma Kaymakamımız Günhan Yazar Beye teşekkür ediyorum“ dedi.