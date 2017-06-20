Balıkesir’de yaygın ve yerel basın kuruluşları temsilcilerini iftarda ağırlayan Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, Balya’nın sorunları ve yaptıkları icraatları anlattı. Başkan Kılıç, Balıkesirspor’un şehrin en büyük marka değeri olduğunu belirterek, “Balıkesirspor, Balıkesir’de yaşayan tüm halkın ortak değeri bu şehrin bir yerde dinamiği. Yani bizi sevince boğan, bizi yeri geldiğinde üzen, beraber sevindiğimiz, beraber üzüldüğümüz bir marka değerimiz. Balıkesirspor taraftar derneğinin düzenlediği yürüyüşe katıldık. Balıkesirspor geçmiş dönemden bu güne gelen kötü yönetimler sebebiyle maddi sıkıntının içinde. Ortada bir yangın var. Bizlerde o gün yapılan yürüyüşe katıldık. Osman Başkan zengin bir adam değil. Bu yangına bir kova su dökemesek de bir bardak su dökeriz diyerek bir maaşımı bağışladım. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuda ki yaptığı yorum bizimle ilgili değildir. Balıkesirspor konusunda siyasi tartışmaya girmeyiz. Büyükşehir belediye başkanı bir açıklama yapmış ve Balıkesirspor’u bana bırakın diye basına açıklama yapmıştır. Büyükşehir belediye başkanına yakışanı budur. Bizlerde Edip başkanımızın yanındayım” dedi.

Kılıç “Zehirli atıklar için Fransa’ya dava açacağız”

Balya’da Fransızlardan kalan maden atıkları ile ilgili bir soruyu cevaplandıran Başkan Kılıç “Son günlerde Balya adını daha sık duymaya başladınız. Bu iddiayı ortaya atan milletvekilimizden şunu beklerdim. Balya’da atıkların olduğu yer belli, Balya da ki zehirli atıkların yeri belli. Bir yıldır bu atıkların kaldırılması için Fransa’ya dava açma aşamasına geldik. Milletvekili soru önergesi vereceğine bize sorsaydı gerekli açıklamayı yapardık. Balya’da şehir içine ve yollara zehirli maden atığı atıldığı asılsız bir iftiradır. Balıkesir Çevre il müdürlüğünden yetkililer gelip denetleme yapmıştır. Burada tamamen Osman Kılıç’ı hedef alan, bizim yapmış olduğumuz başarılı çalışmaları başka yöne çekmek maksadını taşıyan bir kampanya başlatıldı ama tutmadı” şeklinde konuştu.

“Balya’da madenlerde 1.250 kişi istihdam ediliyor”

Başkan Kılıç, “Balya’da maden ocakları çalışmakta ve bin 250 kişi madenden istihdam edilmektedir. Madenin olduğu yerde bazı külfetler olacaktır. Osman Başkan çevreye zarar vermektedir deniliyor. Osman Kılıç şuana kadar 4 tane çevre ödülü aldı. Bunları biz paramızla almadık ki. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Balyanın 50 yılda yapılamayan alt yapı, kanalizasyon, yol, su sorunu var. Biz bu eksiklikleri Büyükşehir Belediyemizden talep ettiğimizde bu eksiklikler giderilmesi için 7 milyon 500 bin lira yatırım yaptılar” şeklinde ifade etti.

Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç’ın verdiği iftar yemeğine MHP Balıkesir İl Başkan. V. Suat Par, Karesi MHP İlçe Başkanı Osman Tümer, Balya Belediyespor Kulüp Başkanı Necla Köşker, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Çolak, Sefer Atak, Belediye meclis üyesi Bayram Kılıç, Balya Belediyespor futbol takımı futbolcuları ve teknik heyet ile çok sayıda basın mensubu katıldı.