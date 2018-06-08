Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk olarak Irak, İran ve Suriye’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Ortadoğu’nun büyümesinin Türkiye önderliğinde olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu nedenle Türkiye’ye 4 yıl içinde dolar yağacağını söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir’i ziyaret ederek iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, toplantıda dış politika ve ekonomi konuları üzerinde dururken, seçim vaatlerini anlattı. Kılıçdaroğlu, "Millet üzerinde milletvekili üzerinde lider baskısını kabul etmiyoruz. Milletin seçtiği vekillerin üzerinde vesayet kabul etmiyoruz. Grup kararları alınabilir, bunun demokrasiye aykırı bir tarafı yok. Pek çok düzenleme yapmak lazım demokratik parlamenter sistemde. Yurt dışı seçim çevresi olması lazım. Yurt dışında oy kullanılıyor niye kendi milletvekillerini seçemiyorlar. Bizim hayalimiz geniştir, demokrasiden yanadır. YÖK diye bir kurum var kalkması lazım, sivil bir anayasaya ihtiyaç var. Toplumsal barışımız için sivil bir anayasa hazırlamalıyız. Demokrasimiz güçlenirse güçlenecek olan Türkiye’dir. Beton ekonomisinden üretim ekonomisine geçmek zorundayız. Tahsil edilemeyen vergiler var. 2017 yılında 322 milyar TL bütçede olup tahsil edilemeyen gelirler var. Tahsil edilemeyince ne oluyor gidip borç alıyor, koşuyor Londra’ya. İçeride hazine bonosu satıyor yüksek faizlerle 151 milyar dolar dışarıya ödediğimiz faiz. 687 Türk Lirası içeriye ödediğimiz para. Faiz lobisine karşıyız diyorlar, gidiyorsun, kapısını çalıyorsun, borç para alıyorsun. Borcu hepimiz ödüyoruz. Hepimiz vergi veriyoruz. Bizim üretmemiz lazım, ürettiklerimizi ihraç etmemiz lazım. Geleneksel mal üretin, 10 tır dolusu geleneksel mal ihraç ederseniz, adam bir çanta cep telefonu ile gelir sizden daha çok kazanır. Hem tahsilat yapacağız, hem üretim ekonomisine geçeceğiz. Vergi ve prim borcu olmayan her KOBİ’ye ödediği vergi ve sigorta primi kadar 1 yıl sıfır faizli kredi vereceğiz. Al kardeşim vergi primin kadar al kullan, üret. İşini büyütecek. Kayıt dışı çalışmasına gerek kalmayacak. Yanında çalıştırdığı işçiyi kayıt dışı göstermeyecek. Ekonomiyi büyütmek zorundayız. Güçlü olmak zorundayız. Üretmeyen bir ülkenin güçlü olma şansı yok. Çiftçi de üretecek, kendi kendine yeten bir Türkiye’den bugüne geldik. Konya’dan küçük Hollanda 180 milyar dolar ihraç eder. Aramızda dağlar kadar fark var. Niye üretmiyoruz? Çiftçi niye zarar ediyor? Niçin TMO, Çaykur, Fiskobirlik görevini yapmıyor. Nohutu ben sana ucuz vereceğim diyor, samanı da ucuz vereceğim diyor. Batı, uçak yapmayın bedava vereceğiz, askerin yemek yediği çatal kaşığa kadar bedava geldi. Kıbrıs çıkartmasında uyandık. O zaman benim uçaklarımı benim gemilerimi kullanamazsınız dediler. Şimdi de tarımda aynı oyun oynanıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "İşsizlik varsa orada barış olmaz. Üretim olacak, oteller dolu olacak, herkes kazanacak. Güçlü bir sosyal devlet, asgari ücret Muharrem Bey Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda asgari ücreti 2200 TL yapacağız, vergi de olmayacak. Ayda 300-500 liraya geçinen aylıklar var. 1 milyon 644 bin kişi 1500 TL’nin altında gelir ile geçiniyor. Emekli aylığı 1500 liranın altında olmayacak. Bakın, sosyal güvenlikte reform yaptık diyorlar. Bugün, hayatı boyunca asgari ücret üzerinden prim ödeyen birisi emekli aylığı bağlayın dediğinde 718 lira 69 kuruş aylık bağlanıyor. 1 Ekim 2008’den önce dilekçeyi verseydi 1800 lira emekli aylığı alacaktı. Yüzde 50’den fazla düşüş. Bağkurlu birisi en düşük primi ödeyip emekli olmak istediğinde 840 lira aylığı, 1 Ekim 2008’den önce olsaydı 1800 lira olacaktı. Her ay 1000 TL eksik. Şu soruyu soralım. Emeklilik yaşı oldu 65. Daha önce 5 bin gün prim ödeme günü vardı 7200’e çıkardılar. Benim zamanımda açık 2 milyar liraydı şimdi 34 milyar lira. Maaş da yarı yarıya düştü. Bu açık nasıl oluyor da 2 milyar liradan 34 milyar liraya çıktı? Hayret ettiğim nokta şu, bu tabloya hiç bir sendikacının itiraz etmemesi. Taşeron işçinin hakkını gündeme getirmeseydik kimsenin aklına gelmezdi. Herkesin karnının doyduğu bir toplum inşa etmek istiyoruz. Taşeronun da kadrosu olsun. Allah’ın izni ile parlamentoda çoğunluğu sağladığımızda 500 bin taşeron işçisine gözümüz kapalı kadroyu vereceğiz."

"OBİT’i kuracağız"

Dış politika ile ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkesle kavgalıyız. Yapacağımız ilk iş Sayın İnce Cumhurbaşkanlığını kazandığında İran-Irak ve Suriye’yi ziyaret edecek. 4 ülke bir araya geleceğiz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı kuracağız. Sayın İnce diyecek ki ’Ortak kültürümüz var mı, hepimiz Müslümanız çok şükür niye birbirimizi öldürüyoruz? Bir Amerika, bir Rusya silahlar benden diyor. Ortadoğu’nun büyümesi için ana rolü Türkiye Cumhuriyeti oynayacak. Fabrikaları, hava alanlarını biz yapacağız. Türkiye’ye 4 yıl içinde dolar yağacak. Öyle gidip Londra’da dolar dilenmeyeceğiz. Bunun önüne geçeceğiz. Sadece kendimiz için üretmeyeceğiz, herkes için üreteceğiz. Boşuna mı Anadolu’yu Kalkınma Bölgelerine göre ayırdık. Boşuna mı diyoruz Anadolu’yu şaha kaldıracağız. Her şey Ankara, İstanbul, İzmir... Peki Çorum, Balıkesir, Sivas bunlar ne olacak? Almanya’ya bakın sanayinin yurt genelinde nasıl dengeli dağıldığını görürsünüz. Devletler de planlama yapar. Bir ülke önündeki 50 ve 100 yılı planlamak zorundadır. Bu hızlı değişime nasıl ayak uyduracağız? Beyin göçü veriyorsak nasıl büyüyeceğiz. Onlar bizim ufkumuza yetişemezler, kavga edecek zaman yok. Türkiye’yi büyütmek zorundayız. İnsani gelişmişlikte çok gerilerdeyiz. İlk 20 içine girersek gelir kişi başında 35-40 bin doları bulacak. Biz boşuna mı OBİT diyoruz? Esnaf arkadaşlarım, devlete yük olmayan kurumlardandır. En çok huzur isteyenler esnaflardır. En büyük huzursuzluğu yaşayan yine esnaflardır. Esnaflardan kira stopaj vergisini kaldıracağız. Esnaflar, hep esnaf bakanlığı kurulmasını isterler. En sonunda pes edip hiçbir yere gitmiyorlar. Esnaf Bakanlığı kuracağız, esnafın sorunları ile ilgilenecek" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

"Aramızda muhtarlar da var. Demokrasinin ilk başladığı tarih Kastamonu Taşköprü’deki muhtar seçimidir. Toplu bir muhtarlar kanunu olması lazım. Mahallenin muhtarının belediye kararından haberi yok. Ne olması lazım? Mahallesi ile ilgili karar alınacaksa muhtar belediye meclisine katılması söz hakkı olmalıdır. Bütün sosyal yardımlar muhtarlar eli ile dağıtılmalıdır. Gerçekten fakire yardım dağıtılacaksa muhtar sosyal yardımları dağıtmalı hükumet çekilmelidir. Muhtarların bağımsız bir yeri yoktur. Muhtarlar da seçim ile geliyor. Muhtarların birleştirilmiş oy pusulaları yok. Muhtarın sorunlarını en iyi çözecek biziz. Bir köşeye atıldınız. Sizin bağımsız bir binanızın olması lazım. Size, belediye veya il özel idaresinden bir yardımcı elemen verilmeli. Ayrıca her muhtarlığın bir bütçesi olması lazım. Muhtarın bütçesi olacak devletin denetleme görevi olacak. Kaynak var mı? Kaynak var. 79 yılda harcanan para 713 milyar dolar, 14 yılda harcanan para 2 trilyon 84 milyar dolar. 2 trilyon dolar ile yeni bir Türkiye inşa edilir, ne oldu bu para? Hepimizin düşünmesi lazım."