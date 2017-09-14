Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 18:36

Kılıçdaroğlu, Balıkesir’de vatandaşlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir’de vatandaşlarla yaptığı buluşmada gündemine tarım politikalarını aldı.

Kılıçdaroğlu, Balıkesir’de vatandaşlarla bir araya geldi

14 Eylül 2017 18:36


CHP Genel Bayşanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Pamukçu Mahallesi’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Atatürk Parkı’nda yaptığı konuşmada gündemine tarım politikalarını aldı. Kılıçdaroğlu, "Sizin dertlerinizi biliyoruz. Görevimiz dile getirmek. Halkın derdi varsa birinin bunu dile getirmesi lazım. Hollanda’ya göre toprağımız, güneşimiz, suyumuz daha fazla. Üretici alın terinin karşılığını alamıyor. Hollanda’da çiftçiler hayatından memnun. 50-60 bin dolar gelirleri var. Bizim çiftçinin ektiği ürün tarlada kalıyor. Bir devlet çiftçisine rekabet edebilir mi? Şunu kimse unutmasın. Bu ülkenin Tarım Bakanına Fransız tarımına yaptığı katkı sebebi ile madalya veriliyorsa, hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bu ülkenin Tarım Bakanının bu ülkenin tarımına katkı vermesi lazım" dedi.


Kılıçdaroğlu, temaslarının ardından Manyas ilçesine hareket etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç