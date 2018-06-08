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08 Haziran 2018 21:08

Kılıçdaroğlu, Balıkesir’de vatandaşlarla iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı’nda vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Kılıçdaroğlu, Balıkesir’de vatandaşlarla iftar yaptı

08 Haziran 2018 21:08


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir programının sonunda Kuvayi Milliye Meydanı’nda vatandaşlarla beraber iftar yaptı. İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Güzel ve rahmeti bol bir aydayız. Gerginliklerden uzak bir arada yaşamaya ihtiyacımız var. Bu ayda kırgınlıkları unuturuz. Son yıllarda fazla kutuplaştık, gerginlikler fazla oldu. Siyasetçinin görevi topluma örnek olmaktır. Bir ülkeyi yönetmek adalet ile olur. Her annenin babanın arzusu çocuklarının iyi bir eğitim almasıdır. En büyük özlemimiz sağlıklı, tutarlı Milli Eğitimi yeniden inşadır. Bayrağımızı, vatanımızı sevdiğimiz gibi birbirimizi de seveceğiz. Tasada kıvançta birlikte olmak zorundayız. Acılar varsa paylaşacağız. Böyle güzel bir günde bizleri bir araya getiren parti yöneticilerime teşekkür ederim. Onlardan isteğim, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. İnsanı kucaklayacağız. İnsanın sorunlarını çözmek temel görevlerimizden olmalı. Herkesi kazanarak daha güzel bir Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum, Ramazan ayınız kutlu olsun" dedi.


CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından Kuvayi Milliye Meydanı’nda Kur’an-ı Kerim okundu. Ezanın okunması ile birlikte yapılan duanın ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve vatandaşlar beraber oruçlarını açtı.




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