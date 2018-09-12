Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Akın büyükşehire hazırlanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine bir açıklama yaptı. CHP'li Akın, soruyu "Ahmet Akın, zafer yakın" şeklinde cevaplarken, verilen cevap siyasi kulislerde 'CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın' yorumlarını da beraberinde getirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın İl Başkanı Serkan Sarı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği toplantıda ülke gündemini değerlendirdi. Akın Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ileri sürerek, “Yine bir krizin içindeyiz. Bu kriz tam olarak anlaşılmış değil. Esnaf sattığı malın yerine yenisini koyamıyorsa kriz başlamış demektir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 9 kişilik komisyon oluşturuldu ve ben de varım. İşi yerinde tespit etmek için çalışmalara başladık. Zonguldak'tan sonra şimdi de Balıkesir'de yapıyoruz. Bunlara daha sonra rapor halinde hem sizlerle öncelikle de genel başkanımızla paylaşacağız” dedi.

Adaylık açıklaması

Büyükşehir başkan adaylığı için adının geçtiği yönünde bir soruyu cevaplayan Akın, "Bizim partimiz bir örgüt partisidir, kimin aday olacağına ancak en başta örgütler karar verir. Örgütümüzün ve üyelerimizin ilk önce onların desteğini alan, onları kucaklayan kişi ve başkanlarımızın onay verdiği kişi bizim büyükşehir belediye başkan adayımız olacaktır. Örgütün desteğini alamayanın zaten vatandaşın hepsini kucaklaması kolay değil. Çalışıyorum ben, dersime de iyi çalışıyorum, hem vatandaşın da yanındayım. 3 senelik milletvekilliği görevimde de hep halkın içinde olmak istedim. Herkesin sorununa çare bulmak için mücadele ettim. Bu 3 senelik süreçte de hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadım. Hizmet etmek için mücadele ettim. Çünkü bize oy vermeyebilir, ama ihtiyacı bir sorunu vardır. Ahmet Akın'a her zaman ulaşabilir, bunu ispat ettim. Milletimizde de böyle bir algı oluştu, bu algı tabii benim dışımda oluşuyor, bu da benim için güzel bir şey. Diğerleri diyor ki 'Ahmet Akın, Balıkesir halkına en yakın. Ahmet Akın, size en yakın'. Son olarak da böyle diyenler merak etmesin, merak etmesin. Ahmet Akın, zafer yakın" şeklinde konuştu.

Ahmet Akın'ın bu açıklaması ise siyasi kulislerde adaylık konusunun kesinleştiği yönünde değerlendirildi.