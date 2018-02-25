Kınalı eller fayans döşüyor

Geçtiğimiz ay okul girişine engelli rampası yapan kızlar şimdi de yapılmakta olan laboratuvarın tabanına fayans döşemeye başladı.

Burhaniye’de 349 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde pek çok iş öğretmen öğrenci işbirliği ile yapılırken, çalışmalara katılan öğrenciler de uygulama alanı buluyor. 4 katlı okul öğrenci öğretmen işbirliği ile baştan aşağıya yenilenirken, inşaat teknolojileri alanında eğitim gören Ayşe Aygün ve Fatma Balcı da, erkek arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katılıyor. Laboratuvarın tabanına fayans döşeyen kızlar, işlerini severek yaptıklarını söylerken, alan şefi Seyfettin Alkan, erkek öğrencilerle birlikte kızların da çok çalıştıklarını söyledi. İşini severek yaptığını söyleyen Ayşe Aygün, “Daha önce okul girişine engelli rampası yaptık. Şimdi de laboratuvar için çalışıyoruz. İşimi seviyorum. İlerde iç mimar olmak istiyorum” dedi. Fatma Balcı da,” İnşaat bölümü 11.sınıf öğrencisiyim. Biz burada aynı zamanda uygulama yapıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte severek çalışıyoruz. İyi bir inşaatçı olmak istiyorum” dedi. İnşaat teknolojileri alanı şefi Seyfettin Alkan da, ”Okulumuzdaki tadilat ve tamir işlerini öğrencilerle birlikte yapıyoruz. Bu işler aynı zamanda uygulama oluyor. Öğrencilerimizin içinde iki de kızımız var. İkisi de çok başarılı. Çok isteyerek çalışıyorlar” dedi. İlhan Hamdi Civelek ise, ”Ben inşaat bölümünde okuyorum. Bizde kızlarla yarışıyoruz” dedi. Abdullah Sağlam da, ”Daha önce engelli rampası yaptık. Şimdi de laboratuvar yapıyoruz. Atölye çalışmaları da var. Kızlarda yardımcı oluyorlar” dedi.