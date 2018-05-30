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30 Mayıs 2018 17:29

Kırmızı ışıkta bekleyen tırın altına girdi: 1 ölü

Balıkesir’de kırmızı ışıkta bekleyen tırın arka kısmından altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırmızı ışıkta bekleyen tırın altına girdi: 1 ölü

30 Mayıs 2018 17:29


Edinilen bilgiye göre kaza, Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında İzmir ile Çanakkale’yi bağlayan E-87 karayolunun Altınova kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Eser idaresindeki 35 VZZ 73 plakalı tıra, Hasan Hüseyin Berkıl idaresindeki 58 LA 607 plakalı özel otomobil arkadan çarptı. Kazada, tırın arka kısmından altına giren otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Berkıl (48) ağır yaralanarak Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Berkıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan tır şoförü Mehmet Eser, önündeki araçlarla birlikte kırmızı ışıkta beklediği sırada aracın arkadan çarptığını ve hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdiklerini söyledi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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