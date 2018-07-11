Kırsal hizmetler dairesi kursları sürüyor

Sertifika töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Günümüzde hızlı kentleşme, insanları doğaya ve yeşile hasret bırakmaktadır. Son yıllarda kırsal bölgelerden kentsel bölgelere göçün hızlanması neticesinde, şehir merkezlerinde yaşayan insanlarımızın nüfus yoğunluğu gittikçe artmış bulunmaktadır. Şehirde yaşamakta olan insanlarımız nereye baksa binalar, yollar, arabalar, köprüler ve benzeri yapılarla karşılaşmaktadır. Çevrelerinde yeşil görme isteği, insanlarımızda saksılı süs bitkilerini odalarında, salonlarında yani yaşam alanlarında yetiştirme arzusunu doğurmuştur. Böylelikle süs bitkileri yetiştiriciliğinin önemi artmıştır. Bunun sonucu olarak da çöllerde, tropik bölgelerde, ormanlarda ve benzeri yerlerde doğal olarak yaşayan pek çok süs bitkisi, saksı ortamında da yetiştirilmeye başlanmıştır. Çeşitli saksı, kap ve kasalarda da yetiştirilen ve salon, vitrin, oda, koridor gibi yaşam alanlarında yeşil bir ortam oluşturulmak için kullanılan süs bitkileri insanlarımıza müthiş bir yaşama sevinci ve sinerji vermektedir. 16 Nisan 2018-26 Haziran 2018 tarihleri arasında ‘’Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Kursu’’ büyük bir başarı ile uygulanmıştır. Sertifikalarının hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.