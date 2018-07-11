Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 20:28

Kırsal hizmetler dairesi kursları sürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kursta kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

Kırsal hizmetler dairesi kursları sürüyor

11 Temmuz 2018 20:28


Sertifika töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Günümüzde hızlı kentleşme, insanları doğaya ve yeşile hasret bırakmaktadır. Son yıllarda kırsal bölgelerden kentsel bölgelere göçün hızlanması neticesinde, şehir merkezlerinde yaşayan insanlarımızın nüfus yoğunluğu gittikçe artmış bulunmaktadır. Şehirde yaşamakta olan insanlarımız nereye baksa binalar, yollar, arabalar, köprüler ve benzeri yapılarla karşılaşmaktadır. Çevrelerinde yeşil görme isteği, insanlarımızda saksılı süs bitkilerini odalarında, salonlarında yani yaşam alanlarında yetiştirme arzusunu doğurmuştur. Böylelikle süs bitkileri yetiştiriciliğinin önemi artmıştır. Bunun sonucu olarak da çöllerde, tropik bölgelerde, ormanlarda ve benzeri yerlerde doğal olarak yaşayan pek çok süs bitkisi, saksı ortamında da yetiştirilmeye başlanmıştır. Çeşitli saksı, kap ve kasalarda da yetiştirilen ve salon, vitrin, oda, koridor gibi yaşam alanlarında yeşil bir ortam oluşturulmak için kullanılan süs bitkileri insanlarımıza müthiş bir yaşama sevinci ve sinerji vermektedir. 16 Nisan 2018-26 Haziran 2018 tarihleri arasında ‘’Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Kursu’’ büyük bir başarı ile uygulanmıştır. Sertifikalarının hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç