Kırtık’ da organik ürün sayısı artıyor

Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği çatısı altında bir araya gelen 43 çiftçiye, Kaymakamlık, Belediye ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü de destek oldu.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesinde 7 yıldan bu yana yapılan organik tarım çiftçilerin umudu oldu. Türkiye’nin birçok yerine organik sebze meyve gönderilirken, ilçede kurulan organik pazarda da satış yapılıyor. Organik sertifikası ile satılan, domates, barbunya, biber, salatalık, zeytin, ceviz, badem, elma gibi birçok sebze ve meyve ilgi gördü. 43 üyesi bulunan Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği, web sitesi üzerinden de satışlarını sürdürüyor. Ürün çeşidini artırmak için çalıştıklarını anlatan Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Fikret Kara, “ Ürünlerimiz arasında üretim izni alınmış elma sirkesi ve çilek reçeli de mevcut. Önümüzdeki yıllarda fabrika kurarak organik zeytinyağı üretimine de başlamak istiyoruz. Dernek olarak bir çok fuar ve organizasyona katılarak kendimizi tanıtma fırsatı bulduk. Burada, Burhaniye Belediyesinin bize çok büyük katkıları oldu. Kurulduğumuz ilk yılda bir bütçemiz olmadığı için sertifika masrafları belediye tarafından karşılandı. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Hedefimiz, organik tarımı geliştirmek, köyümüzü tanıtmak ve daha da büyütüp dünya pazarına açılmak. Köyde, havadan ilaçlama olmadığı için zeytin zararlısı ile mücadele için tuzaklar dağıtıldı. Şimdi bu tuzakları kullanıyoruz. 30 Haziran Cuma günü 2. genel kurulumuzu yaptık. Tekrar başkan seçildim. Aynı yönetim ile devam ediyoruz. Büyükşehirlerin organik pazarlarına ve istendiği takdirde evlere ürün gönderebiliriz” dedi.