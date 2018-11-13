Kitap oku, bisikleti kap

'Haydi, Sen de Oku' Projesi kapsamında, Altıeylül Belediyesi ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Proje kapsamında Altıeylül ilçe sınırları içerisindeki ortaokullarda; en çok sayfa kitap okuyan öğrenciye bir bisiklet olmak üzere 33 bisiklet dağıtılacak.

Altıeylül Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen törende protokolü, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik imzaladı. Protokol imzası öncesinde bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik: “Altıeylül'de öğrencilerimiz adına ortak bir projeyi imzalamak için buradayız. 2014'den bu güne güzel projelere imza attık. 6 Eylül 6 Proje olarak yürüttüğümüz 6 projeye ilaveten Valimiz Ersin Yazıcı tarafından iki yıl önce başlatılan BENGİ projesi kapsamında da okullarımıza dokunma noktasında çok güzel işlere imza atıyoruz. Belediye olarak sizler de çok büyük destek veriyorsunuz. İlk sözü ‘'ikra'' oku olan bir dinin mensubuyuz. Bu anlamda okuma kültürünü geliştirme, okuduğunu anlama kavrama noktasında bu protokol ses getirecektir. Öğrenme ve eğitimde ödüllendirme mekanizması çok önemli. Ümit ediyorum ki bu tip eğitim ve faaliyetlerin öğrencilere çok büyük katkıları olacaktır. İşin ucunda bisiklet var, bu da çocukları teşvik ediyor. Bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Başkan Avcı'dan çocuklara özel projeler”

Altıeylül'de öğrenci ve çocuklar için de ayrıca özel projeler geliştirdiklerini söyleyen Başkan Hasan Avcı çocuklara ve gençlere yapılan yatırımın geleceğe yatırım yapmak olduğunun altını çizdi. Başkan Avcı sözlerine şu şekilde devam etti; “Çocuklarımız, gençlerimiz bizim yarınlarımız, geleceğimiz. Biz çocuklarımıza yatırım yaptığımız zaman, yarınlarımıza, geleceğimize yatırım yapıyoruz. Bu millete bu memlekete hizmet etmeye gayret ediyoruz. Yarınları da bu yetiştirdiğimiz kıymetli gençlerimize emanet ederek, ülkemizi nice yıllar yetişmiş insanlarımızla verimli bir şekilde hizmet ederek geçireceklerini ümit ediyoruz. Göreve geldiğimde, baktığımda en çok protokolü Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmışız. İşte şimdi ‘Haydi Sen de Oku' projesi kapsamında 33 öğrenciye bisiklet hediye edeceğiz. Bu iki açıdan önemli; Bir, çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazandırması açısından önemli. Bugün maalesef dünyada okuma oranı en az olan ülkelerden biriyiz. İki, bisiklet sayesinde çocukları sosyal medyadan, bilgisayardan, kapalı odadan kurtarmış olacağız. Onları sokakta, mahallede vakit geçirebileceği, enerji harcayabileceği bir imkan sunmuş oluyoruz” şeklinde konuştu.

“ Başarılı öğrencilerimizi Ankara'ya gönderiyoruz”

Başkan Avcı bu proje ile çocuklarımıza çok büyük bir katkıda bulunacağımıza inandıklarını belirterek, “Bizler Altıeylül Belediyesi olarak gençlerimiz ve çocuklarımız için önemli projeler yapmaya gayret ediyoruz. Geçen yıl ‘Altıeylül Ecdadının İzinde' projesiyle Çanakkale ve İstanbul ile ilgili şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında derecece alan çocuklarımızı bu tarihi yerlere götürdük. Bu yıl da, 29 Ekim ve 10 Kasım vesilesi ile yeni bir şiir, resim ve kompozisyon yarışması düzenledik. Dereceye giren öğrencileri 17 Kasım'da Ankara'ya gönderiyoruz. Orada, Sakarya Meydan Muharebesinin geçtiği yerleri, Anıtkabir'i, ilk Meclisi görecekler. Gençlerimizin öz kültürlerine sahip çıkarak yetişmelerine öncülük edeceğiz. Yine öksüz ve yetim çocuklarımıza da Çanakkale gezisi düzenlemiştik. Önümüzdeki günlerde de İstanbul, Edirne ve Konya olmak üzere yeni geziler düzenleyeceğiz. Çocuklarımıza yatırım yaptığımızda, değer verdiğimizde geleceğimize değer vermiş oluyoruz. Çocuklarımızı bu şuurla yetiştirirsek, yarınlarda vatanını, devletini seven, toprağına, bayrağına bağlı nesiller devam edecektir. Bizler de makamlarımızı bu gençlerimize teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Bu protokolün de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.