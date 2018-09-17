Kitaplar devletten, kırtasiye malzemeleri belediyeden

6 yıldan beri Eğitime verdiği destekle adından söz ettiren Kepsut Belediyesi, 2018-2019 eğitim yılı öncesinde yine güzel bir hizmete daha imza attı. İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik içerisinde çeşitli kırtasiye malzemeleri bulunan çantalar öğrencilere Beyaz Masa personelleri tarafından ulaştırıldı. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, yaptığı açıklamada, eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini ifade ederek, “Eğitime sunduğumuz desteği ilçemizin ve ülkemizin yarınlarına yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Dolayısıyla Kepsutlu öğrencilerimize ne kadar destek versek de azdır diye düşünüyorum. Yeni başlayan eğitim yılında öğrencilerimize başarılar diliyorum. Eğitim öğretim yılı başlamadan bir süre evvel okullarda tamirat tadilat işleri gerçekleştirdik, duvarlarını boyayıp, eksikliklerini giderdik” dedi.

"Kepsutlu aileler eğitim yardımından memnun"

Eğitim yardımı hakkında konuşan Kepsutlu aileler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi böylesi destekleyici bir eğitim hizmetinden oldukça memnun kaldıklarını dile getirdi. Bir yıl içerisinde öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği her çeşit boya, kalem, defter, cetvel takımı, kalemtıraşın bulunduğunu söyleyen öğrenci aileleri, ciddi bir masraftan kurtulduklarını söylediler.