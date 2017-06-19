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19 Haziran 2017 13:52

Kitapları okunsun diye sergiliyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Şair Osman Çalışkan, okuduğu kitapları evinin bahçesinde sergileyerek başka kişilere de kütüphanesinden yararlanma imkânı sunuyor.

Kitapları okunsun diye sergiliyor

19 Haziran 2017 13:52

Bir eğitim emekçisi olarak, şiir kitapları, sanat yazıları ve kültür/sanat alanındaki çalışmaları ile dikkat çeken Şair Osman Çalışkan, bu kez de Öğretmenler Mahallesinde evinin bahçesine açtığı kitap sergisi ile kitapseverlerin ilgisini çekerken kitaplarını ödünç vermeye başladı.


“Eylül Kaçkını, Zeytin Körfezinde Güz, Güldü Evet, Taşlar Başlar, Selsu “ gibi şiir kitapları olan Şair Osman Çalışkan, geçtiğimiz yıl yayınladığı “Seçme Şiirler” kitabı ile takdir topladı. Okumayı çok sevdiğini anlatan Osman Çalışkan, “ Kitaplar elden ele dolaşmalı, raflarda suskun ve mahzun bir biçimde bekletilmemelidir Burhaniye de büyük bir okur potansiyeli bulunmaktadır. Hem kültür sanat üzerine söyleşmek hem de bu alanda çaba ve çalışmaları olan dostlara katkı sağlamak ve de en önemlisi kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek düşüncesi ile bu sergi girişiminde bulundum” dedi.




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