Kıyı, plaj temizliği çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

İki denize kıyısı olan ender illerden biri olan Balıkesir’de yaz sezonunun oldukça hareketli geçmesi beklenirken özellikle yerli turizmin başkenti konumundaki Balıkesir’deki plajların temizliğine büyük önem veriliyor.

Gerek plajların temiz tutulması gerekse toplumda temizlikle ilgili farkındalık oluşturmak adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından bir dizi etkinlik planlanarak hayata geçiriliyor.

Bu çalışmalar kapsamında plastik, cam, metal, kağıt gibi geri dönüştürülebilen ambalaj atıklarının da kaynağında ayrı toplanması hedefleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan mavi bayraklı 5 plaj bulunuyor. Ayvalık Sarımsaklı, Altınoluk Halk Plajı ile Özedemir Kent Sitesi Önü Halk Plajı, Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı ve Erdek Ocaklar Plajları bünyesinde barındırdığı kriterlerle mavi bayrak sahibi plajlar.

Mavi bayrak; plajlar için öncelikle temiz deniz suyu, sonrasında ise çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren gerekli donanıma sahip iyi bir çevre yönetimini temsil ediyor.

Mavi Bayrak Programı, tatlı su ve deniz alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği konularında yüksek standartlara ulaşmayı hedeflemektedir.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan bu plajlarda çevre eğitimi ve bilgilendirme etkinlikleri yapılması zorunlu kriterlerden birisi olurken bu kapsamda önceki gün Ayvalık Sarımsaklı Plajında, dün Burhaniye öğretmenler Plajında, bugün Edremit Altınoluk (Antandros) Plajında, yarın Erdek Ocaklar Plajında çevre eğitimi ve bilgilendirme etkinlikleri düzenleniyor.

Yapılan etkinlikler kapsamında Çöp Toplama Etkinliği, İzmarit Toplama Etkinliği, Çocukların Gözünden Mavi Bayraklı Plaj Resim Yarışması, Çocuklar ile çuval yarışması (15-20 m mesafede atıkları toplayarak geri dönüşüm kutusuna atma), halat çekme yarışması düzenleniyor.

Ayvalık Sarımsaklı Plajında düzenlenen etkinlikte konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun talimatıyla yoğun bir çalışma temposunun içerisinde olduklarını dile getirerek özetle şunları söyledi; “Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda 7 adet plaj bulunurken; Bunlardan 5 tanesi mavi bayrak sahibi. Bu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına oldukça önemli bir başarıdır. Balıkesir’in yerli turizmdeki rolünü düşündüğümüzde bu plajlarımızın turizme sürekli hazır halde tutmamız gerekiyor. Bu nedenle bizler de Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak yoğun bir çalışma temposu içerisinde plajlarımızı temiz tutmaya çalışıyoruz” dedi.