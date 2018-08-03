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03 Ağustos 2018 23:26

Kız çocuklarını fuhşa zorlayan 8 kişi tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aylardır süren titiz çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen "Beyaz Gül" adlı fuhuş operasyonunda, kız çocuklarını fuhşa zorladıkları tespit edilen 8 kişi tutuklandı.

Kız çocuklarını fuhşa zorlayan 8 kişi tutuklandı

03 Ağustos 2018 23:26


Balıkesir’de evden kaçan yaşı küçük kız çocuklarını fuhşa zorlayan şahıslara yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan planlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan teknik takip sonucunda evlerinden kaçan ve kayıp olarak aranan dört kız çocuğunu fuhşa zorlayan kişiler ile yaşı küçük kızların fuhuş yapmasına aracılık eden kişiler operasyonla yakalandı.


Gözaltına alınan şahıslardan adliyeye çıkarılan E.C., H.K., L.I., Y.U., B.H., S.G., E.K. ve E.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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