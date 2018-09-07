Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 17:24

Kız öğrenci yurdunda patlama

Balıkesir’de özel bir yükseköğrenim kız öğrenci yurdunun doğalgaz hattında patlama meydana geldi.

Kız öğrenci yurdunda patlama

07 Eylül 2018 17:24

Tadilat çalışması sırasında yaşanan patlamada 2 işçi yaralanırken, yurtta ise maddi hasar oluştu.


Merkez Altıeylül ilçesi Kasaplar Mahallesi’ndeki özel bir yükseköğrenim kız öğrenci yurdunun giriş kısmında tadilat çalışması yapılırken patlama meydana geldi. Kaynak çalışması yapıldığı sırada doğalgaz saatinin patlaması sonucu olayın yaşandığı belirtildi. Mehmet Yıldız ve Salih Yıldız isimli çalışanlar patlama nedeniyle yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Balıkesir Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.


Güvenlik güçleri patlamanın meydana geldiği yerde incelemelerini sürdürürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç