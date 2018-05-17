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17 Mayıs 2018 13:48

Kızıklı’da kermes geliri ile okul temizletilecek

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, kırsal Kızıklı İlkokulu ve Ortaokulu için düzenlenen kermes ilgi gördü.

Kızıklı’da kermes geliri ile okul temizletilecek

17 Mayıs 2018 13:48

Zeytin ve zeytinyağından ceviz ve bademe kadar değişik ürünler satışa sunulurken, elde edilen para ile okula temizlik malzemesi alınacağı açıklandı.


İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kızıklı İlkokulu ve Ortaokulu yararına düzenlenen kermes ilgi gördü. Öğrenci velilerinin getirdiği zeytin, zeytinyağı ve sabunlarla, ceviz ve bademe kadar değişik yiyecekler satışa sunulurken, ürünler ilgi gördü. Okul Aile Birliği Başkanı Emine Tunca, ” Okulumuzda 218 öğrenci eğitim görmektedir. Düzenlediğimiz kermes ilgi gördü. Kermesten elde ettiğimiz para ile okula temizlik malzemesi alacağız” dedi.




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