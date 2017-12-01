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01 Aralık 2017 12:07

Kızılay bağışçılarına madalya

Türk Kızılayı Manyas Şubesi tarafından en fazla kan bağışı yapan vatandaşlara madalya verildi.

Kızılay bağışçılarına madalya

01 Aralık 2017 12:07


Balıkesir’in Manyas ilçesinde Türk Kızılay’ına en fazla kan bağışında bulunan vatandaşlar düzenlenen törenle madalyalarını aldı. Manyas Halk Eğitim konferans salonunda düzenlenen törende Kızılay’ın tanıtımını gerçekleştirildi ve öğrencilere Kızılay ile ilgili çizgi film izlettirildi. Sunum ardından Türk Kızılayına bugüne kadar 35 kez kan veren Cevdet Akdoğan, Hasan Gündoğan ve Kadir Biçer’e altın madalya, 25 kez ve üzeri kan bağışında bulunan Rahmi Emre, Halim Çakır ve Hakan Kaya’ya gümüş madalya, 10’un üzerinde kan bağışında bulunan 12 bağışçıya ise bronz madalya verildi.


Kan bağışçılarının madalyaları Manyas Kaymakamı Abdülhamit Mutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Çağdaş Canbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir ve Kızılay Manyas Şube Başkanı Fikret Özyar tarafından verildi.




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