Kızılay ekipleri karda mahsur kalanların yardımına koştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde etkili olan ve Bandırma-Susurluk karayolunun kapanmasına neden olan kar yağışı sonrasında Kızılay ekipleri bin kişilik kumanya ile yolda kalanların yardımına koştu.

Bandırma’da görülen son yılların en fazla kar yağışı sonrasında Bandırma-Susurluk yolu ulaşıma kapandı. Balıkesir Kızılay Şubesi, bin kişilik kumanya yaparak yolda kalanların yardımına koştu. Ekmek, bisküvi, su gibi temel ihtiyaçların olduğu kumanyaları yolda kalan vatandaşlara dağıtan Kızılay ekipleri büyük takdir topladı. Vatandaşların teşekkür ettiği Kızılay ekipleri, yol problemi çözülene kadar kumanya dağıtımına devam edeceklerini kaydetti.