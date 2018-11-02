Kızılay Haftasında Öğrenciler Dursunbey Kızılay'ını ziyaret etti

Öğrenciler Kızılay'ın faaliyetlerini öğrenme fırsatı buldular.

29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası Dursunbey'de de çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Bu kapsamda Dursunbey Kızılay Temsilciliği Üçeylül İlkokulu 1/C sınıfı öğrencilerini ağırladı. Öğrencileri kapıda karşılayan Kızılay İlçe Başkanı Ömer Faruk Uçar ve İlçe temsilcileri Kızılay'ı öğrencilere anlattılar.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kızılay Başkanı Ömer Faruk Uçar; “868 yılında beyaz ay anlamına gelen Hilal-Ahmer adıyla kurulan, daha sonra da Cumhuriyet döneminde Türk Kızılay Derneği olarak değiştirilen Kızılayımız bir buçuk asırdır, savaşta, barışta, tabii afetlerde aziz milletimizin yanında olduğu gibi kıtalar arası, din, dil, mezhep, meşrep ve ideoloji ayırımı yapmadan yardıma muhtaçlara el uzatmaktadır. Ayrıca eğitimden sağlığa, ekonomiden meslek edindirmeye ve üretime yönelik katkı sağlamaktadır. Medeniyet değerlerimizin sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve dayanışma kültürünün göstergesi olan Türk Kızılayı, üzerine aldığı görev ve sorumluluğu kurulduğu tarihten itibaren başarıyla yerine getirmekte ve bu güzel hizmetleriyle milletimizin olduğu kadar Dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçların gönlüne girmeyi başarmıştır” dedi. Kendi elleri ile hazırladıkları Kızılay Kan bağışı tablosunu Dursunbey Kızılay'ına hediye eden öğrenciler Kızılaycı abi ve ablaları ile hatıra fotoğrafı da çekildiler.

Öğrencilere balon ve meyve suyu ikramında bulunan Kızılay temsilcileri ilgi ve alakaları için öğrencilere teşekkür ettiler.