Kızılaycı gençlerden, öğrencilere deprem eğitimi

Kızılaycı gençler öğrencilere deprem sırasında ne yapmaları gerektiğini anlattı.

Balıkesir Genç Kızılay üyesi gençler Van Depremini Anma Gününde Altıeylül Ortaokulunda depremle ilgili eğitimler düzenleyerek, öğrencileri deprem konusunda bilinçlendirdi. Genç Kızılay Balıkesir İl Başkanı Burhan Alkan ve yönetim kurulu üyesi gençler, Van depreminin 7. yılında okul ziyaretleri yaparak, öğrencilere deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı. Kızılay üyesi gençler sayesinde öğrenciler depremler hakkında geniş bilgi edindiklerini ve deprem anında neler yapacaklarını öğrendiklerini söylediler.

Başkan Alkan, "Bugün toplum olarak hepimizi üzen ve derinden etkileyen Van depreminin 7. yılı. Bizler de arkadaşlarımız ile birlikte doğal afetlerde zararları asgariye indirgemek için okullarımızda çeşitli eğitimler düzenleyerek öğrencilerimize hem Van depremini unutturmadık, hem de doğal afetler ile ilgili onları bilinçlendirmeye çalıştık. Van depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu.