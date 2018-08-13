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13 Ağustos 2018 15:17

Kızılay’dan bin 400 aileye gıda yardımı

Kızılay Balıkesir Şubesi Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi bin 400 aileye gıda kolisi yardımı dağıtımlarını sürdürüyor.

Kızılay’dan bin 400 aileye gıda yardımı

13 Ağustos 2018 15:17


Kızılay Balıkesir Şubesi Kurban Bayramı öncesinde daha önceden belirlenmiş olan ihtiyaç sahibi bin 400 aileye içerisinde şeker, tuz, yağ, kuru fasulye, pirinç, makarna, un, salça ve kavurmadan oluşan gıda kolisi yardımı dağıtımlarına devam ediyor. Dağıtımın il genelinde kurban bayramı öncesine kadar tamamlanacağını ifade eden Kızılay Balıkesir Şube Müdürü Hüseyin Gündoğan "Vekalet yoluyla kurban bağışı almaya devam ediyoruz. Sağ olsunlar Balıkesirliler bu yıl da bizi tercih ediyorlar. Kurban bayramı yaklaşırken kurban bağışı için son güne beklemeden bağışlarını yapmalarını rica ediyoruz. Bu yıl kurban organizasyonun da Bosna Hersek te görev alacağım.Burada kurban kesimine ve dağıtımına bizzat iştirak edeceğim. Bize güvenerek bağışta bulunan ve bulunacaklara teşekkür ederim hepsinden Allah razı olsun. Ayrıca daha önceden mahalle muhtarlarıyla birlikte belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı kolisi dağıtıyoruz. Bu kolide özellikle konserve halinde 1 kg’lık kavurma ve 5’şer kg makarnanın yanı sıra mutfakta gereksinim duydukları gıda maddelerinden oluşuyor”dedi.




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