Kızılay’dan ‘Kurban bereketi yıl boyunca sürsün’ kampanyası

Türk Kızılayı tarafından geleneksel hale getirilen vekaletle kurban kesim kampanyası, ‘Kurban bereketi yıl boyunca sürsün’ sloganıyla bu sene de sürüyor. Kampanyaya ilk kurban bağışını gerçekleştiren Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Gündoğan yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı yaklaşmakta geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Kızılay kurban bağış kampanyasını besmele ile hayırlısıyla başlatıyoruz. Hayırlısıyla ilk kurban bağışını da ben yapıyorum besmele ile bereketli ve iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah vatan, memleket ve insanlar için hayırlara vesile olur. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de gerek ülke içerisinde gerekse yurt dışında 30’un üzerinde ülkede Kızılay vekalet yoluyla kurban kesim kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Kurbanların temininden, kesiminden dağıtımına kadar şube başkanları, Kızılay görevlileri, din görevlileri o ülkede bulunan noter mesafesindeki kişilerin vasıtasıyla kesim, dağıtım ve paylaştırma işini yapıyoruz. Malum uzun yıllardan beri Kızılay bu işi yapıyor artık Türkiye’de söz sahibi olan 150 yıllık bir kurum. İnsanların bize gönül rahatlığıyla çekinmeden kurbanlarını verebileceklerini artık anlatmamıza gerek yok. Bu hususta çok ciddi halkımızın teveccühü var. Geçen yıl Kurban Bayramı’na 2 gün kala biz kampanyamızı sonlandırdık çünkü talebi karşılayamaz hale gelmiştik. Ben bu kapsamda Türk halkının Kızılayımıza olan güvenlerinden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

"Bağışlarınızı bekliyoruz"

Bu yıl Türkiye’de kesilecek kurbanlar için 750 lira, yurt dışında kesilecek kurbanlar için 590 lira olarak belirlenerek 4 taksit imkanı bulunduğunu ifade eden Başkan Gündoğan, “Kurban bağışlarını şubelerimize gelmek suretiyle yapabilirler, Kızılay Genel Merkezini aramak suretiyle yapabilirler, 168 çağrı merkezini aramak suretiyle yapabilirler. Ama biz arzu ediyoruz ki şubemize gelsinler bizleri görerek bizzat vekalet vermek suretiyle kurban bağışlarını alalım istiyoruz. Ülke içerisinde kesilen kurbanların tamamı Et Balık Kurmuna ait kombinalarda işlenmek suretiyle şubelerimize gönderiliyor ve şubelerimiz vasıtası ile yıl içerisinde biz bu kavurma ve kuşbaşı haline gelmiş olan kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Kampanyamızın adı ‘Kurban bereketi yıl boyunca sürsün’ maksadımız da bu. Gerek Ramazan ayı gerekse Kurban Bayramı öncesinde işlenerek kavurma haline gelmiş olan kurban bağışlarını biz şubeler aracıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İnsanlarımız günlük telaş içerisinde ’ben kurbanımı nereden alacağım? Nasıl temin edeceğim? Ya da temin etmiş olduğum kurbanımı nasıl keseceğim? Nasıl dağıtacağım’ kaygısına kapılmasına gerek yok. Kurban temini, kesimi ve dağıtımı hususunda usulüne, adabına ve dini vecibelere uygun olarak bu vazifeyi tam ve eksiksiz olarak yerine getirmenin sözünü veriyoruz. Bizlere güvensinler, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine bağışlarını yapsınlar. Arzumuz son günlere kalmasınlar çünkü talep fazla olması halinde kurban temin etmekte zorluk çekiyoruz” şeklinde konuştu.