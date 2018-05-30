Kızılay’dan Ramazan’da kan bağış çağrısı

Dr. Veysel Gökçe vatandaşlara Ramazan ayında kan vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

Balıkesir Kızılay Kan Merkezi Ramazan ayında kan bağışlarındaki düşüşü önlemek amacıyla fazla mesai yapıyor. Ramazan dolayısıyla iftar sonra ve Teravih namazı sonrası kan vermek isteyen vatandaşlara yönelik mesai saatlerinde değişiklik yapan Kızılay kan açığını bu şekilde kapatmayı hedefliyor. Balıkesir Kızılay Kan Bağış Merkezi Kan Alma Ünitesinde görevli Dr. Veysel Gökçe Kızılay Kan Merkezi olarak Türkiye genelinde yaygın kan bağışlarını kabul ettiklerini vb Ramazan ayında vatandaşları kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunarak “ Malum Ramazan ayı süresince kan bağışları ciddi anlamda doğal olarak düşüyor. Biz Balıkesir Kan bağış merkezi olarak sabah dokuzdan gece yarısı 12.30’a kadar kan bağışlarını kabul ediyoruz. Oruçlu vatandaşlarımızdan kan bağışı almıyoruz, iftardan sonra kan bağışı alıyoruz. Oruçlu olmayan vatandaşlarımızdan gün içerisinde kan bağışlarını aç olmamaları kaydıyla alıyoruz” dedi.

Bir ünite kan 3 ayrı cana hizmet ediyor

Ramazan ayı süresince kan bağışları düştüğünü için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını ifade eden Dr. Veysel Gökçe “Bir taraftan da hastalıklar hiç azalmıyor mevcut haliyle devam ediyor. İhtiyaç devam ettiği için Türk Kızılay’ı olarak kan bağışlarını karşılamak amacıyla çalışmalarımızı aynı tempoyla sürdürüyoruz. Gün içerisinde özellikle 1 ilçemize akşamları ekiplerimiz gidiyor kan bağışı almak üzere. Ama yinede tam ihtiyacı karşılamak mümkün olmuyor. O nedenle vatandaşlarımızın kan bağışlarını Ramazan’da olsa Ramazan ayı öncesinde olduğu gibi duyarlılıklarını devam ettirmelerini rica ediyoruz. Bu sonuçta insan sağlığı fabrikada üretilen bir ürün değil, ancak insanlarda var olan bir ürün. Kan bağışı toplarken o insanda fazla kan var ise alıyoruz, yok ise almıyoruz. Bağış öncesi zaten kan seviyelerini ateş ve tansiyonlarını ölçüyoruz burgularına bakıyoruz sağlık şartları uygunsa kan bağışlarını kabul ediyoruz. Alınan her bir ünite kan 3 ayrı cana hizmet ediyor. Bu iş direk hayatları ilgilendiren bir faaliyet” şeklinde konuştu.

1 Ünite kan 42 gün kullanılabiliyor

Ramazan ayı öncesi 100-150 ünite kan toplandığını kaydeden Dr.Gökçe “Şuan maalesef 50-60 üniteye düştü kan bağışı seviyemiz. Ama ihtiyaçta bir taraftan devam ediyor. Almış olduğumuz 1 ünite kan yaklaşık 42 gün kullanılabiliyor. O nedenle var olan kanlarımızı zaten şuan tüketiyoruz ama yerine de koymamız gerekiyor stokların düşmemesi için”dedi.