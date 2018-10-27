Klasik otomobiller Cumhuriyet Rallisi'nde buluştu

Klasik Otomobiller Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Rallisi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden start aldı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle merkez İstanbul'da olan Klasik Otomobilciler Kulübü tarafından düzenlenen ve 1951 ile 1981 model 63 otomobilin katıldığı Cumhuriyet Rallisi Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Plajları'nda bulunan Temizel Otel'in bahçesinden start aldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in startını verdiği rallinin 350 kilometrelik bir parkurda 14 özel etaptan oluştuğu öğrenilirken, ralli sonunda yarışmayı birinci olarak bitirecek pilotun Türkiye şampiyonu olarak belirleneceği bildirildi.

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Klasik Otomobiller Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen klasik otomobillerle gerçekleştirdikleri organizasyona katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle düzenledikleri rallinin ilk etabının Ören-Akçay arasında belirledikleri parkurda gerçekleşeceğini ifade eden Başkan Berberoğlu, yarışmanın Pazar günü yapılacak Bergama etabıyla da sona ereceğini kaydetti.

Her yıl 3 kez yarış düzenlediklerini belirten Durgut Berberoğlu, “Şu anda Cumhuriyet Rallisi ismini verdiğimiz bu yarış, bunların 3. sü oluyor. Bu yarışta Türkiye Şampiyonunu belirleyeceğiz. 1., 2. ve 3. Arasındaki zaman farkı çok az. Dolayısıyla son derece heyecanlı, iddialı ve çekişmeli bir yarış olacak” dedi.

2 gün sürecek olan rallinin startını veren Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise, Klasik Otomobilciler Kulübü'nün Ayvalık'ta düzenlediği Cumhuriyet Rallisi'nin başlangıcına ait mini törende hazır bulunmaktan son derece memnun olduğunu ifade ederek, “Çok güzel bir etkinlik. Ayvalık her şekilde bir cazibe merkezi. Bu tip etkinliklerin ilçemizde gerçekleşmesinden mutluyuz. Bu yüzden de kulübün tüm yöneticileriyle, katılımcılarına çok teşekkür ediyorum. Ayvalık'a renk kattılar. Cumhuriyet Bayramı'nda da ilçemizde resmi bir geçiş yapacaklar. Bu yarışmada hızlı gitmek önemli değil, önemli olan kendilerine tanınan zaman içerisinde finiş noktasında olabilmek. Türkiye Cumhuriyeti'ni 95. kuruluşu yıl dönümüne ait böylesi bir şampiyonanın startını vermek beni de son den derece gururlandırdı” diye konuşarak, yarışmaya katılanlara başarılar diledi.