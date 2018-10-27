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Klasik otomobiller Kazdağları'nda

Klasik Otomobil Kulübü’nün organizasyonuyla Balıkesir’e gelen 60’a yakın klasik otomobil, Ayvalık’tan başlayarak Kazdağları’nı gezdi.

Klasik Otomobil Kulübü'nün organizasyonuyla Balıkesir'e gelen 60'a yakın klasik otomobil, Ayvalık'tan başlayarak Kazdağları'nı gezdi.


Kazdağları eteklerinde yapılan hıza dayanmayan yön ve taktik ağırlıklı mini yarışlarda dereceye girenlere ödüller verildi. Ayrıca klasik otomobiller ekipleri ile Edremit'in Güre Mahallesi'ndeki Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi'ni ziyaret ettiler. Faaliyetin 29 Ekim'de Ayvalık'ta yapılacak gösteri geçişi sonrası İstanbul'a dönüşle bitmesi bekleniyor. Klasik otomobiller özellikle yöre halkının büyük ilgisini çekiyor.

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