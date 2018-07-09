Klasik Vosvos tutkunları Burhaniye’de buluştu

Ören Altın Kamp Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlik için Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan’dan, Mekedonya gibi ülkelerden 100’ü aşkın klasik Volkswagen meraklısı, minibüs, otomobil ve karavanı ile ilçeye geldi.

Balkan Bus Meeting Organizasyon Komitesi Üyesi Mustafa Dermanlı, çok keyifli bir buluşma olduğunu söyledi. Yurt dışından katılan vatandaşlarda memnuniyetlerini dile getirdi. Dermanlı, Türkiye’nin etkinliğe 2’nci kez ev sahipliği yaptığını söyledi. Volkswagen meraklıları, çeşitli etkinliklere katılırken, unutulmaz 3 gün geçirdi. Tavla şampiyonası ve araba çekme yarışları yapıldı. Balkan Bus Meeting Organizasyon Komitesi Üyesi Mustafa Dermanlı, “Bus buluşmaları 8 yıldır yapılıyor. Balkan ülkelerinde gerçekleşiyor. Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Sırbistan ve diğer ülkelerden katılımlar oluyor. Makedonya’dan, Kosova’dan, Bosna Hersek’ten gelenler oluyor. Biz de Türkiye de 2.defa düzenliyoruz. 2013’de İğneada’da düzenlemiştik. 280 araç katılmıştı. Buradaki buluşmaya da 100 civarında araç katıldı ve 8 ülkeden bütün modeller burada. Volkswagen karavanlar ve Volkswagen minibüsler. Çok keyifli bir buluşmaydı. Bu gün bütün etkinlikler yapıldı. Tavla turnuvası yapıldı. Çocukların, kadınların ve yetişkinlerin katıldığı bir araç çekme yarışması yaptık gelenekselleşen. Gün içinde başka atölyelerimiz de oldu. Çocuklar için, kadınlar için ve diğer arkadaşlarımız için etkinlikler yaptık. Akşamda canlı müzik olacak. Seneye de muhtemelen bir Balkan ülkesinde olacak. Henüz tam olarak yeri belli olmadı.Bu akşam açıklanacak. Keyifli bir buluşmaydı. Gelen herkese teşekkür ederim” dedi. Sırbistanlı Miço da, ”Sırbistan’dan geldim. Türkiye’ye ikinci gelişim. İğneada buluşmasına katılmıştım. Türkiye de olmaktan çok mutluyum. Buradaki atmosfer çok güzel” dedi. Bulgar İvan Todorof ise, “Bulgaristan’dan geldim. Türkiye’ye ilk kez geldim. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Burada hava da doğada çok güzel” dedi.