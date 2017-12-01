Koca Seyit mezarı başında anıldı

ölüm yıl dönümde, memleketi olan Havran ilçesinin Koca Seyit Mahallesi’ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Çanakkale Savaşları’nda kaldırdığı 276 kiloluk top mermisi ile savaşın seyrini değiştiren Koca Seyit’in 78. ölüm yıl dönümü münasebetiyle mezarı başında anma töreni düzenlendi. Kabir ziyaretinin ardından mezara karanfiller bırakıldı ve mevlit okundu. Kabre Çanakkale’den getirilen topraklar serpildi. Vali Ersin Yazıcı’nın da katıldığı törenin ardından, Koca Seyit Anıt alanı ziyaret edildi. İçerisinde, heykeller, temsili savaş siperleri ve Koca Seyit’in de anlatıldığı Çanakkale Müzesi bulunan müze gezildi. Vali Yazıcı, müzenin şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Yazıcı, “Bugün Koca Seyit’in ölümünün 78. yıldönümü için burada toplandık. Koca Seyit ve silah arkadaşları sayesinde bugün huzur içerisinde, demokratik bir ortamda yaşıyoruz. Bugünkü huzurumuzu, yaşamımızı, demokrasimizi Seyit Onbaşılara ve onun gibi şehit olmuş, canını ortaya koyarak, bu ülkenin kurtuluşu, bağımsız kalması için her şeyi yapmış askerlerimize borçluyuz. Seyit Onbaşı, savaştan gelip ömrünü kendi köyünde, burada tamamlıyor ve 78 yıl önce de Hakkın rahmetine kavuşuyor. Onun göstermiş olduğu kahramanlık, yurdumuzdaki tüm çocuklarımıza, insanlarımıza anlatılmalı ve anlatılıyor da zaten. İman gücüyle bir insanın 276 kiloyu kaldırabileceğinin örneğidir. Koca Seyit Onbaşılar bu ülkede var. Gerektiğinde, ihtiyaç olduğunda ülkesini, vatanını, toprağını korumak için canını feda edebilecek milyonlarca insanımız var. Bu topraklar kutsal. Şehirlerimizin kanıyla sulandı çünkü. Bugünlerde bütün dünya ülkemizin üzerine gelmeye devam ediyor. Biz inanıyoruz ki, Seyit Onbaşılar hala var ve bunlar var oldukça da hiç kimseye ülkemizden bir çakıl taşı dahil teslim etmeyeceğiz. Ruhu şad olsun” dedi.

Kocaseyit Merkez Cami’nde okunan mevlit sonrasında Havran Belediyesi tarafından mahallede lokma ve pilav hayrı yapıldı. Törene Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy, resmi kurum ve kuruluşların müdür ve amirleri, siyasi parti başkanları, meslek odaları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.