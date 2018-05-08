Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 12:41

Koca Seyit sezona hızlı giriyor

Balıkesir’in Edremit ilçesi turizm sezonu öncesinde yerli ve yabancı turizmin büyük ilgisini çekiyor.

Koca Seyit sezona hızlı giriyor

08 Mayıs 2018 12:41

Mayıs ayında her hafta 51 tarifeli uçuşun bölgeyi yapılması planlanıyor.


Kuzey Ege’nin dünyaya açılan kapısı olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, turizm sezonunu bu yıl erken açtı. Havayolu şirketleri artan yolcu talebini karşılamak için uçuşlarını artırıyor. Edremit’ten İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarına yapılan uçuşlara ilginin büyük olduğu gözleniyor. Mayıs ayı içinde her hafta 51 tarifeyi uçuşun yapılması planlanıyor. Uçuşların artış göstermesi ile bölgede konaklama ve turizm sektöründe hareketlenmeler bekleniyor. Turizmciler havayolu şirketlerinin bölgeye gösterdiği ilgiden memnun oluyorlar. Ayrıca haziran ayı itibariyle Almanya’nın Duesseldorf kentine uçuşlarında başlaması bekleniyor. Turizmciler ayrıca haftanın belirli günlerinde Güneydoğu ve Doğu illerinden de bölgeye direk uçuşların başlatılmasını istiyorlar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
23
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    Hafis Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç