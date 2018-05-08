Koca Seyit sezona hızlı giriyor

Mayıs ayında her hafta 51 tarifeli uçuşun bölgeyi yapılması planlanıyor.

Kuzey Ege’nin dünyaya açılan kapısı olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, turizm sezonunu bu yıl erken açtı. Havayolu şirketleri artan yolcu talebini karşılamak için uçuşlarını artırıyor. Edremit’ten İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarına yapılan uçuşlara ilginin büyük olduğu gözleniyor. Mayıs ayı içinde her hafta 51 tarifeyi uçuşun yapılması planlanıyor. Uçuşların artış göstermesi ile bölgede konaklama ve turizm sektöründe hareketlenmeler bekleniyor. Turizmciler havayolu şirketlerinin bölgeye gösterdiği ilgiden memnun oluyorlar. Ayrıca haziran ayı itibariyle Almanya’nın Duesseldorf kentine uçuşlarında başlaması bekleniyor. Turizmciler ayrıca haftanın belirli günlerinde Güneydoğu ve Doğu illerinden de bölgeye direk uçuşların başlatılmasını istiyorlar.