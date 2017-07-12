Koca Seyit’in köyüne 249 fidan dikildi

Balıkesir Havran ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle fidan dikildi. Kaymakam Ahmet Türköz, Belediye Başkanı Emin Ersoy, protokol mensupları ve vatandaşlar Seyit Onbaşı’nın kabrini ziyaret etti. Duaların ardından 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına darbe girişiminde şehit olan 249 şehidi temsilen 249 fidan dikildi.

Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle kurumlarımızın katılımı ile böyle anlamlı bir faaliyet tertip ettik. Dün şehit aileleri ile başlayan programımızda bugün Seyit Onbaşı’nın kabir ziyaret ettik ve son olarak 249 şehidimiz adına 249 fidanı toprak ile buluşturduk. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programımız dolu dolu. Her gün bir etkinliğimiz var. Halkımızın teveccühü fazla. Allah aziz milletimize böyle acılar yaşatmasın” dedi.