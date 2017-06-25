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25 Haziran 2017 00:50

Kocaseyit Kavşağı trafiğe açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kavşak çalışmaları kapsamında yapımı devam eden Kocaseyit Kavşağı (Eski Doğumevi önü) tamamlanarak araç trafiğine açıldı.

Kocaseyit Kavşağı trafiğe açıldı

25 Haziran 2017 00:50

Ramazan Bayramı öncesi açılan kavşaktan ilk geçişi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Vali Ersin Yazıcı ile birlikte yaptılar. Başkan Uğur, “Ramazan Bayramından önce kavşağı araç trafiğine açıp şehrimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılan bu 3. Kavşakla beraber şehrimizdeki trafik daha da rahatlayacaktır. Yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Şehrin iki yakası bir araya geldi


Şehiriçi trafik sorununun çözüme kavuşturulması için yapılan kavşak çalışmalarından olan Kocaseyit Kavşağı ile Bahçelievler ve Kasaplar Mahallesi birbirine bağlanmış oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un Balıkesir’deki trafiğe rahat nefes aldıran projelerinden daha önce de emniyet önündeki Kuva-yi Milliye ve devlet Hastanesi Otel Basri önündeki 15 Temmuz Kavşakları hizmete girmişti.



Asansörlü üst geçit ve yürüyen merdiven 15 Temmuz’da


Kocaseyit Kavşağı’nın üst geçit köprüsü 300 metre uzunluğunda, 2 metresi yaya yolu olmak üzere 12 metre genişliğinde ve 3 adet engelli asansörü bulunacak. Yaklaşık 5 milyon TL’ye mal olacak üst geçidin yapımında 1500 metre fore kazık, 1150 metre ön germeli kiriş, 950 ton demir ve 4500 metreküp beton kullanıldığı bildirildi. Çift yönlü olarak araç trafiğine açılan Kocaseyit Kavşağında engelliler için asansörlü üst geçit ve yürüyen merdiven de bulunuyor. Bu kısımların ise 15 Temmuz’da bitirilip vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.



Sırada Kurtdereli Mehmet Pehlivan Kavşağı var


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğan Mahallesi’ndeki Roman vatandaşların konut sorununun çözülmesi ile Cengiz Topel Köprülü Kavşak Projesi’ne başlandı. Yeni kavşak projesiyle Paşaalanı ve Atatürk Mahallesi ile Adliye, Yeni Devlet Hastanesi, Ordu Donatım ve üniversite birbirine bağlanacak. Bu yılın sonuna kadar tamamlanması beklenen kavşak çalışmasında 500 metre uzunluğunda bir köprünün de inşa edileceği bildirildi.



Başkan Uğur: “Balıkesir’in trafiği rahatlayacak”


Balıkesir şehiriçi trafik sorununun Büyükşehir Belediyesi’nin kavşak düzenleme çalışmaları ile çözüme kavuşacağını söyleyen Başkan Uğur, “30 Mart 2014’ten itibaren Büyükşehir olduktan sonra biz Balıkesir’in trafiğini rahatlatmak, Balıkesir’i vizyon bir şehir yapmak için projeleri hazırladık ve uygulamaya geçirdik. Kuva-yi Milliye Kavşağı, arkasından 15 Temmuz Kavşağı ve şimdi eski Doğumevi’nin önünden Kocaseyit Kavşağı. İstiyoruz ki büyüklerimizi ve Balıkesir ile özdeşleşmiş insanlarımızı aynı zamanda kavşaklarımız ile tanıtalım. İnşallah valilik önüne yapacağımız kavşak düzenlemesine de Kurtdereli Mehmet Pehlivan Kavşağı adı vereceğiz. ”




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