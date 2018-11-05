Kocaseyit Mahallesi yeni okul binasına kavuşuyor

Balıkesir'in Havran ilçesi Kocaseyit Mahallesinde yetersiz gelen okul binası yanına 8 derslikli yeni okul binası yapımına yakında başlanıyor.

Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu okulun yapımını gerçekleştirecek inşaat firmasının yetkilileri ile Kocaseyit mahallesine giderek okul inşaatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İnşaat çalışmasının eğitim öğretim çalışmalarını olumsuz etkilememesi için alınacak güvenlik önlemleri de ele alınarak inşaata bir an önce başlanmasına karar verildi.