Kocaseyit’in su sorunu çözülüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un talimatı ile harekete geçen BASKİ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:“Havran İlçemizin Kocaseyit Mahallesinde yaşanan yıllardan beri süre gelen su sıkıntısını gidermek için Genel Müdürlüğümüzce Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ile çalışmalarımıza başlanılmıştır. Bu kapsamda Kocaseyit Mahallemizin içmesuyu deposunun bakım onarım çalışmaları tamamlanarak işlevini yitirmiş mevcut içmesuyu iletim hattının 5 km imalatı yapılarak yenilemesi tamamlanmıştır. Kapasite artırımı için 2 adet sondaj çalışması yapılmış ancak yeterli su bulunamamıştır. Bölge genelinde kaynak araştırılması yapılarak Kileli mevkiinde 15 lt/sn’lik içmesuyu temin edilerek düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır. Temin edilen suyun 3.500 mt. terfi hattı ile Kocaseyit Mahallemizin içmesuyu deposuna bağlantı çalışmalarına başlanılmıştır”.