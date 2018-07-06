Kocası bağlama çaldı eşi söyledi

Körfez Emekliler Derneği Korosunda da çalıp söyleyen Eroğlu çiftinin performansı büyük ilgi gördü.

Güre sahilindeki şiir ve türkü gecesine katılan astsubay emeklisi Hüseyin Eroğlu ile eşi Gülfidan Eroğlu, konuklara mini bir konser verdi. Eroğlu çiftinin performansı büyük alkış aldı. Ortaokul sıralarından bu yana bağlama çaldığını anlatan 57 yaşındaki Hüseyin Eroğlu, “Bu güne kadar çeşitli etkinliklerde çalıp söyledim. Türk Halk Müziğini çok seviyorum. Ben çalıp söylerken eşim de bana eşlik etmeye başladı. 2 yıldan bu yana Körfez Emekliler Derneği Korosunda görev alıyoruz. Bu günde buradayız. Müziği herkese tavsiye ediyorum” dedi. Ailece müziği çok sevdiklerini anlatan Gülfidan Eroğlu’da, müzik tutkusu yüzünden oğullarının adını da Ezgi koyduklarını söyledi.