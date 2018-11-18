Kocataş, Sındırgı'da ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti'den Sındırgı Belediye Başkanlığı için başvuran aday adayı Cemal Kocataş seçim çalışmaları için ilçe genelinde ziyaretlerde bulunuyor. Kocataş ilk olarak Sındırgı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Ziyaret sırasında dernek başkanı Saim Akkuş, belediye başkan aday adayı Cemal Kocataş'a isminin yazılı olduğu Yörük kefiyesi takarak, hoş geldiniz dedi. Kocataş'ta ziyarette yaptığı konuşmada, “ 22 yıldır siyasetin içindeyim ve partilerde gençlik kolları, ilçe yönetimlerinde görev aldım. Sındırgıda ilçe başkanlığı yaptım. 2014 yılında AK Parti Karesi Belediyesi meclis üyeliğine seçildim. Hizmet Götürme Birliği Üyeliği, Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği, Marmara Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, Türk Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği ve Karesi Susurluk Manyas, Erdek Bandırma ve Gönen gibi ilçelerde Tüketici Hakem Heyeti Üyeliği görevlerinde bulundum. Sındırgı'nın tüm sorunlarına vakıfım. Sındırgı'ya hizmet etmek için göreve talibim ve desteklerinizi bekliyorum” şeklinde konuştu.

Belediye Başkan aday adayı Cemal Kocataş Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Başkan Yavaş ile birlikte Meydan Park Kahvesinde vatandaşlarla buluşarak, çay içtiler. Cemal Kocataş ayrıca Sındırgı Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Danyal Eroğlu, Beytullah Işık ve Fahrettin Dolar ile bir araya gelerek çalışmalarında başarılar diledi.

Cemal Kocataş tanıtım çalışmaları ve yapacağı hizmetleri anlatmak için Sındırgı'nın Kepez, Şahinkaya, Alakır, Eğridere ve Kocasinan kırsal mahallelerinde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkan aday adayı Cemal Kocataş adayların açıklanacağı son güne kadar Sındırgı'da ayak basmadık mahalle ve köy kalmayacağını açıkladı.