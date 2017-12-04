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04 Aralık 2017 16:23

Kofanalar balık tezgahlarını süsledi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesinin ardından Çanakkale’de balıkçılar tarafından yakalanan 4 kiloluk kofanalar balık tezgahlarını süsledi.

Kofanalar balık tezgahlarını süsledi

04 Aralık 2017 16:23


Çanakkale’de balıkçılar tarafından yakalanan 4 kiloluk kofanalar Balıkesir’de balıkçı tezgahlarında satışa sunuldu. Balıkesirli balıkçı Orhan Yıldız, havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda balık çeşitlerinin çoğaldığına dikkat çekerek, "Lüfer, palamut, hamsi, sardalya, istavrit gibi pek çok balık çeşidini bir arada görmek mümkün. Sardalya 10 lira, istavrit 20, hamsinin fiyatı 20-25 lira arasında. Bugün tezgahın gözdesi kofananın kilosu 100 lira ve tam 4 kilo geliyor. Tezgaha gelir gelmez satıldı" dedi.


Kofana balığının ızgarasının ve fırında yapılmasının güzel olduğunu söyleyen Yıldız, "4 kiloluk kofana ile en az 8-10 kişi rahatlıkla doyar. Pek ümidim yok ama bundan sonra da balık inşallah bol olur. Havaların sıcak gitmesi balığı oldukça etkiledi bu sene. Havalar soğuduğunda balık üste çıkar ve bol olur. Balığın bollaşması için havaların biraz daha soğumasını bekleyeceğiz" dedi.




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