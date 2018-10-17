Konsolostan Vali Yazıcı'ya veda ziyareti

Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, görev süresinin dolması nedeni ile Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Vali Ersin Yazıcı, kabulde yaptığı konuşmada, "Avustralya ile Türkiye arasında çok güçlü dostluk bağlarımız var. En üst düzeyde Türkiye hükumetleri ile Avustralya hükumetleri arasında çok güçlü ilişkilerimiz var" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ersin Yazıcı, "Çanakkale'de görev yapmasına rağmen her fırsatta Balıkesir'i ziyaret eden, tarihi değerlerinden, doğal güzelliklerinden ve şifalı kaplıca sularından sıkça faydalanan bay Walsh bu güzellikleri Avustralya halkı ile paylaşarak, Balıkesir'e gelen Avustralyalı turist sayısındaki büyük artışın kaynağı olmuştur. Başarılı ve girişken yapıya sahip ikili ilişkilerinden, gerek ticari alanda gerek dostlukların pekiştirilmesi anlamında verdikleri üstün gayretli hizmetleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum"dedi.

“Türkiye İçin Avustralya'da çalışmaya devam edeceğim”

Avustralya Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh da kedisine her zaman gösterilen sıcak konukseverlikten dolayı Vali Yazıcı'ya teşekkür etti.

Türkiye'de görev süresinin dolduğunu ve ülkemizden önümüzdeki günlerde ayrılacağını söyleyen Konsolos Walsh, "Türkiye, Balıkesir, Marmara ve Ege Bölgesi'ni hiçbir zaman unutamam. Hayatımın en güzel günleri buralarda geçti. Avustralya'dan bölgeye gelen turistlerde yöre halkının sıcaklığından oldukça memnun. Görev sürem dolsa da Avustralya ve Türkiye arasında ki kültürel ve ekonomik ilişkiler için Avustralya'da çalışmaya devam edeceğim" dedi.